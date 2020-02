"Cuore, passione e sofferenza. Manca solo la vittoria", il rammarico di Milik sui social

Pari che sa quasi di beffa quello degli azzurri contro il Barcellona. L'attaccante del Napoli Arek Milik ha pubblicato un messaggio su Twitter in merito al pareggio ottenuto contro gli spagnoli nella gara d'andata degli ottavi di Champions League: "Cuore, passione, sofferenza. Manca solo la parola vittoria stasera. Forza Napoli!"

Cuore, passione, sofferenza. Manca solo la parola vittoria stasera. Forza Napoli!



Heart, passion, hard work. Only the word “win” is missing tonight. Forza Napoli.



Serce, pasja, ciężka, praca. Zabrakło tylko słowa zwycięstwo. Forza Napoli. pic.twitter.com/tYyM4ZISha