Da Milano, Ravezzani: "Rigore Vergara? Recriminazioni patetiche! Il contatto c'è"

Daniele De Rossi dopo Genoa-Napoli ha detto chiaramente di capire ben poco sull'assegnazione dei calci di rigore, riferendosi al penalty concesso al Napoli per un pestone su Vergara nel finale. Su questo tema si sofferma anche Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia:

"Sul rigore al Napoli. Sono patetiche le recriminazioni degli allenatori per la Var. Anni fa questi contatti venivano alternativamente puniti o tollerati. E gli allenatori dicevano: ah, ci fosse la moviola in campo. Il vero colpevole è Cornet. Vergara accentua, ma il contatto c’è".