Foto Milinkovic-Savic risponde a Hojlund: "Stessa faccia dopo il rigore? Noi in panchina sì..."

Rasmus Hojlund ha segnato una doppietta decisiva in Genoa-Napoli e si è anche aggiudicato il premio di MVP, il tutto per questione di centimetri. Il calcio di rigore trasformato al 96esimo, infatti, non è stato tirato nel migliore dei modi dall'attaccante danese, con il portiere avversario che è riuscito a toccare la palla e solo per poco non l'ha respinta. Lo stesso Hojlund, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha scherzato sull'accaduto: "Penso che io e tutti voi tifosi del Napoli abbiamo fatto la stessa faccia dopo quel rigore".

Tante le risposte a questo post, ovviamente sempre su Instagram. Tra queste spicca quella di Vanja Milinkovic-Savic, che ha scherzato col compagno di squadra replicando alle sue parole: "La stessa faccia dopo quel rigore? Noi in panchina di sicuro sì…".