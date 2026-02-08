Rai, Perillo: "Vittoria da squadra di Conte! Bravo anche a tenere Vergara in campo"

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la vittoria del Napoli contro il Genoa: "Il Napoli fa tutto da solo ed ha il gran merito di aver riacciuffato allo scadere in dieci uomini una vittoria che aveva ormai gettato via. Incredibili gli errori commessi da Buongiorno, l'ombra del gran giocatore che lo scorso anno aveva conquistato la Nazionale. Imperdonabile anche la leggerezza commessa da Juan Jesus che ha lasciato i compagni con un uomo in meno.

Straordinario, però, il cuore messo in campo dai ragazzi azzurri, che hanno dato il massimo sotto il profilo della corsa e della lotta. Una tipica vittoria di una squadra di Conte. Migliore in campo, anche se solo per i 45 minuti in cui ha potuto giocare, uno strepitoso McTominay. Benissimo Hojlund, autore di una doppietta. Sotto tono Vergara, osservato da Bonucci in ottica Nazionale, ma proprio una sua giocata fa decidere nel finale la partita a favore degli azzurri. Bravo Conte a lasciarlo in campo fino alla fine sperando che tirasse fuori qualcosa dal cilindro. Della serie: la classe non è acqua. Vittoria importantissima, sotto tanti aspetti".