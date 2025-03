DAZN replica indirettamente a Conte con le immagini degli irrigatori: “Bagnato in 4 momenti”

"La partita l'abbiamo fatta, non so per quale motivo il campo non era stato bagnato e la palla non scorreva. Forse era la prima volta che succede una cosa del genere quest'anno, ho chiesto a Eusebio se era una loro scelta ma mi ha detto di no". Antonio Conte ha sollevato questa questione oggi nel corso della conferenza del post-partita di Venezia-Napoli.

Al quesito del tecnico del Napoli risponde DAZN con un posto e un video pubblicato su X. "Il terreno di gioco bagnato in quattro momenti: prima di Venezia-Napoli e durante l’intervallo". Dalle immagini, però, la portata degli idranti sembra non eccezionale in virtù anche della giornata soleggiata che c'era al Penzo.