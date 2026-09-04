Foto De Bruyne 11 anni fa firmava per il City: il post da brividi del Manchester

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Sono trascorsi esattamente undici anni da quando Kevin De Bruyne firmava il contratto che lo avrebbe legato al Manchester City, dando inizio a una delle esperienze più importanti della sua carriera. A ricordare l’anniversario è stato lo stesso club inglese attraverso i propri canali social, pubblicando una foto del centrocampista con una frase celebrativa: «Esattamente 11 anni fa abbiamo messo sotto contratto l’unico e inimitabile King Kev».

De Bruyne, undici anni dopo

Un messaggio che celebra il lungo percorso del belga con la maglia del City, diventato negli anni uno dei simboli della squadra e uno dei giocatori più importanti della storia recente del club. Il post accompagna così un anniversario significativo, ricordando il giorno in cui De Bruyne iniziò ufficialmente la sua avventura a Manchester. Una storia costruita attraverso grandi prestazioni, trofei e momenti indimenticabili, che hanno contribuito a rendere il centrocampista una figura iconica per i tifosi dei Citizens.