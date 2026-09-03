Auriemma: “Giovane non gioca e fuori lista Champions. Perché Manna l’ha preso per 20mln?”

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L’esclusione di Giovane dalla lista Champions del Napoli riaccende il dibattito sull’investimento effettuato a gennaio. Raffaele Auriemma si interroga.

Giovane Santana è uno degli esclusi dalla lista del Napoli per la fase campionato della Champions League. L’attaccante brasiliano, arrivato dal Verona lo scorso gennaio, è stato fermato anche da un problema di ernia inguinale per il quale è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico, ma la sua assenza dalla lista UEFA è soprattutto legata a una scelta tecnica e ai limiti imposti dal regolamento. Una decisione che riporta inevitabilmente l’attenzione sull’operazione che ha portato il classe 2003 in azzurro e sul rendimento avuto finora con la maglia del Napoli.

Auriemma su Giovane: “Ma quei 20 milioni pagati a rate, non era meglio conservarli?”

Sulla vicenda è intervenuto Raffaele Auriemma, che sui propri canali social ha sollevato interrogativi sulla scelta del Napoli di investire 20 milioni di euro per Giovane, arrivato a gennaio per sostituire Lorenzo Lucca. Il giornalista si chiede se quella somma non potesse essere utilizzata diversamente sul mercato estivo, in particolare per rinforzare il centrocampo: “Chissà se un giorno ce lo spiegheranno. Il ds Manna in primis dovrebbe illustrarci la ragione per la quale il Napoli nello scorso mese di gennaio, con il "mercato a saldo zero", decise di acquistare Giovane in sostituzione di Lucca che Antonio Conte aveva ripudiato dopo aver preteso che il club azzurro investisse per lui la somma di 35 milioni di euro.

Non me voglia il brasiliano ex Verona, ma nella stagione scorsa falcidiata da infortuni è stato titolare solo due volte (Milan e Bologna) e quest'anno con Allegri in panchina non si è visto in campo nemmeno per un minuto, tanto che il coach ha anche deciso di escluderlo dalla lista Champions. Vale a dire: a gennaio lo potete pure cedere. Domanda? Ma quei 20 milioni pagati a rate per un calciatore che Conte manco aveva chiesto, non era meglio conservarli ed investirli nel mercato estivo per prendere un centrocampista under utile a sostituire #Anguissa oppure McTominay? Se qualcuno conosce la verità, la dicesse. Grazie”.