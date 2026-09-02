Perillo: "Poche idee e mal costruite, Como molto superiore. Mi preoccupa una cosa..."

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Il Napoli cade contro il Como e mostra poche idee: preoccupano alcune prestazioni individuali alla vigilia delle sfide con Inter e Arsenal

Antonello Perillo attraverso il suo profilo X ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Como. Il giornalista Rai ha evidenziato la superiorità della squadra di Cesc Fabregas, soffermandosi sulla prestazione negativa di diversi azzurri e sulle difficoltà che attendono la formazione di Massimiliano Allegri nei prossimi impegni. Di seguito le sue parole:

"Poche idee e mal costruite contro una squadra che gioca un gran bel calcio. Allegri le ha provate tutte, ma il Como di Fabregas si è dimostrato nettamente superiore nel controllo del gioco e in fase realizzativa. Brutta la battuta d’arresto del Napoli. Ancor più preoccupante se si guarda al calendario, che mette gli azzurri al cospetto dell’Inter a San Siro e poi dell’Arsenal, per il debutto in Champions al Maradona. Pochi gli azzurri al di sopra della sufficienza, tra i quali Hojlund per il gol della speranza. Male un balbettante Rafa Marin, un disorientato Olivera e un irriconoscibile Anguissa. A nulla sono servite le sostituzioni operate da Allegri".