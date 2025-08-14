De Bruyne regala spettacolo e poi infiamma i social: "Good win!"

vedi letture

Il Napoli ha battuto 2-1 l'Olympiakos nell'ultimo test amichevole dell'estate disputato a Castel di Sangro, dove la squadra di Antonio Conte ha anche concluso oggi il ritiro precampionato che vi abbiamo raccontato ogni giorno su Tuttonapoli.net con i nostri inviati. I gol per gli azzurri sono stati segnati nel primo tempo, al 16' da Politano e nella ripresa, al 7' da Lucca. Per i greci la rete di Chiquinho al 45' del secondo tempo con un pallonetto su un Milinkovic-Savic troppo avventato in uscita.

Tra i migliori in campo (premiato col 7,5 nelle pagelle dei nostri inviati a Castel di Sangro) c'è senza dubbio alcuno Kevin De Bruyne che ha messo insieme 90 minuti di immensa qualità ma anche di sostanza, nel pressing e nei ripiegamenti sotto palla per formare il blocco basso con i compagni. Tante le costruzioni, tagliando il pressing, e gli spunti per i compagni. Il belga poi ha pubblicato i suoi scatti del match su Instagram, infiammando i tifosi. "Good win", la didascalia: KDB è pronto per il Sassuolo.