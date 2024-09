Del Genio: "Ho sognato campionato a 16 squadre e meno soldi per tutti"

Tra ironia e nuove proposte, sui social il giornalista Paolo Del Genio ha scritto il seguente post: "Il calcio ridimensionerà tutto. Campionati nazionali lega principale a 16 squadre. Coppa campioni, coppa delle coppe e coppa UEFA eliminazione diretta dal primo turno. Meno soldi per tutti. Meno debiti per tutti. Calciatori più intelligenti che non si fanno prendere da procuratori famelici e tornano, sempre guadagnando molto bene intendiamoci, a pensare soprattutto a giocare. Ho scritto mentre dormivo, era un sogno. Peccato".