Del Genio: “Kvara? Chiedere la cessione ora è una mancanza totale di riconoscenza! Bravissimo Conte…”

vedi letture

Khvicha Kvaratskhelia ha chiesto al Napoli di andar via. Lo ha annunciato Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Verona.

Il giornalista di Canale 8 e Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio, si è espresso così sulla vicenda: “Conte sul caso Kvaratskelia non bravo, bravissimo. Kvaratskelia può avere tutte le ragioni del mondo, ma chiedere la cessione a gennaio, con la squadra in corsa per una stagione straordinaria, è una mancanza totale di riconoscenza per Conte che si è speso tanto e per tutti noi tifosi che gli abbiamo dato tanto”.