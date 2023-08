Del Genio: "Se anche Garcia parla di 'infortuni di mercato' smettete di farvi prendere in giro..."

Il giornalista Paolo Del Genio, attraverso i suoi social, ha espresso il suo pensiero sugli infortuni diplomatici nel Napoli.

Il giornalista Paolo Del Genio, attraverso i suoi social, ha espresso il suo pensiero sugli infortuni diplomatici nel Napoli, rifacendosi alle dichiarazioni di Rudi Garcia al termine dell'amichevole contro l'Augsburg: "Se lo dico io, potete pure non crederci, ma se lo dice Garcia che ci sono 'infortuni di mercato' dovete per forza smettere di ascoltare quelli che provano a prendervi in giro".