Rai, Perillo: "Dura sostituire Lukaku. C'è Lucca, tra qualche mese in 3 per una maglia?"

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la notizia del lungo infortunio di Romelu Lukaku, con la conseguente necessità per il Napoli di intervenire sul calciomercato per acquistare un sostituto. Di seguito le sue dichiarazioni: "Ahia... I tempi di recupero di Lukaku potrebbero essere più lunghi dei due mesi previsti. Bisogna attendere la consulenza chirurgica.

Sul mercato il Napoli deve trovare subito una soluzione, non facile, visto che per Lucca sono stati investiti 35 milioni e che tra qualche mese ci si ritroverebbe con tre pretendenti per una maglia. Manna deve trovare l'elemento giusto. Zirkzee, ad esempio, potrebbe trovare spazio in diverse soluzioni tattiche. Insomma, un jolly d'attacco, come era Raspadori, ma con più fisico e centimetri di Jack".