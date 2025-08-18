Infortunio Lukaku, Palmeri si proietta al girone di ritorno: "Lui ci mette tempo..."

Con un post sui suoi canali social, il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha commentato l'esito degli esami di Romelu Lukaku che, anche nella migliore delle ipotesi e senza intervento chirurgico, proiettano l'attaccante belga fuori per almeno tre mesi e costringono il Napoli a dover intervenire sul mercato:

"Certo se è vero che i tempi di recupero di Lukaku sono 3 mesi fino a metà novembre, poi c’è che deve rifare la preparazione e recuperare la forma, e lui è quello che ci mette più di tutti. Insomma il rischio è che non torni a regime regolare prima del girone di ritorno", scrive il giornalista.