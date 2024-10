Video Di Lorenzo: "Gran prova della squadra, vittoria importantissima per il nostro percorso"

vedi letture

Grandissima prestazione di Giovanni Di Lorenzo oggi al Maradona contro il Lecce. Il difensore del Napoli trascina la squadra da vero capitano, e dopo essersi visto annullare la rete per la prima volta non si arrende e segna il gol della vittoria (meritandosi anche il Panini Player of the Match).

Nel post-partita Di Lorenzo ha anche parlato in un video sul profilo Instagram ufficiale SSCNapoli, queste le sue parole: "Ciao a tutti, sono il capitano, sono qui sul campo dopo un'altra grande vittoria e dopo un'altra grande prova della squadra. Siamo veramente contenti, è una vittoria importantissima per il nostro percorso, e avanti così! Un saluto a tutti e Forza Napoli". Di seguito il video