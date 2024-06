Di Lorenzo-Napoli, gesto social distensivo? I tifosi hanno apprezzato

Non è passato inosservato il gesto social del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Il club azzurro ha pubblicato la sua figurina

Non è passato inosservato il gesto social del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Il club azzurro ha pubblicato la sua figurina in vista di Euro 2024 facendo gli auguri al suo capitano per l'avventura dell'Italia. Di Lorenzo ha ricondiviso sui social la foto e il post. Per i tifosi può trattarsi di un gesto distensivo da parte del giocatore che ha dichiarato di voler parlare di Napoli e futuro solo alla fine degli Europei.