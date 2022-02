Dopo le offese in campo, anche sui social. Preso di mira il figlio di Italiano: "Terrone"

Vincenzo Italiano ieri si è tolto la soffisfazione di battere lo Spezia, sua ex squadra, in mezzo a migliaia di persone che lo aggredivano verbalmente con offese e cori ingiuriosi. Il tecnico della Fiorentina al termine della partita ha dichiarato: "Non sono la persona descritta dai tifosi spezzini". Le offese però non si sono fermate al campo. Infatti qualcuno ha pensato bene di prendere di mira Christian, il figlio dell'allenatore, che sui social ha ricevuto un messaggio, poi condiviso dallo stesso ragazzo, pieno di offese: "Tuo padre è un c... con le orecchie, presuntuoso di m... e pure terrone, te sei brutto, p... se sei brutto e la tua ragazza è un cesso. Peccato che tuo padre è un fenomeno e farà strada, anzi spero faccia strada...però quando mollerà la Fiorentina sarai punto e a capo. Di italiano hai solo il cognome, terrone del c...". A queste parole il figlio del tecnico ha risposto con un semplice ma rumoroso: "Fate pure". In precedenza, Christian Italiano aveva anche pubblicato una storia con il risultato della partita: "Non sento. Non sentooooo". Il riferimento è ai cori ricevuti dal padre.