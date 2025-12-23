Video Pullman del Napoli via da Capodichino: che entusiasmo all'aeroporto

vedi letture

Il Napoli è atterrato questa mattina poco prima delle 7.30 a Capodichino dopo la vittoria della Supercoppa con la vittoria di ieri sera per 2-0 a Riyadh contro il Bologna. L'aereo era atteso alle 6.30, c'è stato un ritardo di poco meno di un'ora. Centinaia di tifosi erano presenti all'esterno dell'uscita di Viale Comandante Umberto Maddalena dove è passato verso le 8 il pullman.

Ma molti giocatori sono andati via in taxi o con auto private e sono andati via in varie uscite. Ecco il video: