Video "La Supercoppa è a casa": il ritorno degli azzurri a Napoli con la coppa

E' arrivata questa mattina all'alba la coppa vinta ieri dal Napoli a Riyadh. Sui social il club azzurro ha postato foto e video di De Laurentiis che scende dall'aereo con il capitano azzurro, Di Lorenzo, felici per la vittoria e con il trofeo mostrato a favore di telecamera. Ora riposo, Natale e poi si riparte.

Ma adesso si fa festa e si esulta per il trionfo in Arabia. Ecco il video sui social: