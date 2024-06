Foto Faccina incredula di Politano sui social dopo la figuraccia dell'Italia: frecciata a Spalletti?

vedi letture

L'Italia di Luciano Spalletti, da campione in carica, è stata clamorosamente eliminata da Euro 2024 per mano della Svizzera con un secco 2-0 in una partita a senso unico per gli elvetici. Così in concomitanza col fischio finale è arrivata la stoccata di Matteo Politano, giocatore del Napoli, che su Instagram ha pubblicato una story con una emoji significativa che denota incredulità.

Matteo Politano infatti fu ignorato dal commissario tecnico Luciano Spalletti sin dalle pre-convocazioni, scelta che fece discutere parecchiovista l'ottima stagione disputata dal numero 21 del Napoli. Di seguito la foto