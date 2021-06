“Faraoni” in tendenza Twitter: la risposta juventina alle critiche di Varriale a CR7

In queste ore in tendenza su Twitter c'è anche il termine 'Faraoni'. Il motivo? La risposta dei tifosi della Juventus alle critiche di Enrico Varriale, vice-direttore di Rai Sport, a Cristiano Ronaldo per il suo annus horribilis. Se la Juventus ha raggiunto la Champions League, infatti, deve ringraziare il gol di Faraoni in Napoli-Hellas Verona. Preso d'assalto il profilo Twitter del giornalista: i supporters bianconeri gli hanno ricordato la rete di Faraoni in risposta al post contro CR7.

"Faraoni":

Per chi ricorda il gol che ha impedito al Napoli di qualificarsi in Champions League dopo questi tweet di Enrico Varriale pic.twitter.com/sKK0GRobhw — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 28, 2021