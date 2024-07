Video Festa grande in Georgia per gli ottavi a Euro2024: Kvara scatenato sul bus scoperto

L’Europeo della Georgia è terminato agli ottavi di finale. La Nazionale guidata da Willy Sagnol, dopo esser passata in vantaggio contro la Spagna e aver sognato la clamorosa impresa, ha poi capitolato 4-1. Le Furie Rosse sono così volate ai quarti e sfideranno la Germania.

La spedizione tedesca della Georgia di Kvaratskhelia resta comunque ampiamente positiva e storica, tant’è che la Nazionale ha fatto rientro a Tbilisi e sfilato su un bus scoperto. Entusiasmo alle stelle nella capitale georgiana, con migliaia di tifosi che sono scesi in strada per rendere omaggio ai giocatori. Khvicha Kvaratskhelia, scatenato sul pullman insieme ai suoi compagni di squadra, ha mostrato il tutto in una diretta Instagram.