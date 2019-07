FOTO - A Dimaro arrivano i big: ecco Mertens e Mario Rui, primo caffè in Trentino

Sono arrivati a Dimaro Dries Mertens e Mario Rui. Per l’attaccante belga e il terzino portoghese inizia così il ritiro in Trentino. L’attaccante resterà, a meno di clamorose sorprese, in azzurro. L’esterno, invece, è con le valige in mano e destinato a lasciare il club. Intanto il Napoli, attraverso il suo profilo Twitter, dà il buongiorno e il benvenuto a Dimaro ad entrambe postando una foto dei due con un buon caffè.