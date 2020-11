FOTO - Adani ai Quartieri Spagnoli, in preghiera davanti al murales di Maradona

Daniele Adani, ex calciatore e commentatore Sky, è arrivato a Napoli appositamente per salutare Diego Armando Maradona. L'ex difensore si è recato in treno in città ed ha reso omaggio al suo idolo pregando davanti al murales dei Quartieri Spagnoli. Adani alla domanda del perchè della sua presenza ha dichiarato: "Le emozioni che ci ha dato Diego sono impagabili, dovevo venire qui". Di seguito la foto scattata davanti al murales di Maradona.