FOTO - Ag. Insigne reposta sui social (e poi cancella) degli insulti ad ADL

Piccolo caso social nelle ultime ore che ha riguardato Lorenzo Insigne e il suo agente. Vincenzo Pisacane, rappresentante del Magnifico, aveva ripostato una Stories su Instagram con questo testo: "ADL già vuoi mettere Lorenzo contro una città intera ma questa volta non ce la fai. Napoli sa che lui vuole rinnovare a vita e un contratto di meno ma vuole i giocatori, vuole vincere quello che non vuoi tu da sempre spo... Non sarai mai il mio presidente, Lorenzo uno di noi". La storia è stata poi successivamente rimossa dallo stesso Piscane.