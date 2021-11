FOTO - Algeria agli spareggi, Ounas festeggia: "Congratulazioni a tutta la squadra"

Pareggia 2-2 l’Algeria in casa contro il Burkina Faso e mantiene il primo posto nel proprio Gruppo A. Adam Ounas non era nemmeno in panchina nella sfida dell'ultima giornata della seconda fase dei raggruppamenti africani di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. L'attaccante del Napoli ha però festeggiato col resto della squadra l'accesso agli spareggi, postando una sua foto su Instagram e scrivendo: "Congratulazioni a tutta la squadra per questa vittoria, continuiamo sulla nostra serie +3. Grazie popolo e a presto sui campi".