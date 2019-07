FOTO - Algeria in semifinale di Coppa d'Africa, esulta Ounas: "Meravigliosa avventura con i miei fratelli!"

L'Algeria è in semifinale di Coppa d'Africa, grazie alla vittoria conquistata ai calci di rigore contro la Costa d'Avorio. E' sceso in campo anche Adam Ounas, autore del quarto tiro dal dischetto della sessione finale di calci di rigore. L'attaccante azzurro ha esultato attraverso Twitter: "Che piacere partecipare a questa meravigliosa avventura con i miei fratelli. Testa alla partita successiva, e soprattutto rimanere concentrati!".

Quel bonheur de participer à cette magnifique aventure avec mes frères.

Place au prochain match et surtout restons concentré

one two three viva l’Algérie 🇩🇿 pic.twitter.com/idglZOD8TT