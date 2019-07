FOTO - "Allenamento", James pubblica gli scatti mentre si allena da solo a Madrid

"Allenamento terminato" scrive sui social James Rodriguez che posta un paio di scatti in cui mostra come in questi giorni si stia allenando da solo a Madrid. Il rientro è previsto per il 29 ma al momento il suo futuro è ancora in bilico. Il Napoli lo vuole sempre ma in prestito e il Real difficilmente lo darà all'Atletico dopo il ko in amichevole. Ecco gli scatti: