FOTO - Ancelotti soddisfatto sui social: "Mostrati carattere, personalità e qualità di gioco"

Il risultato nelle amichevoli estive conta poco e Carlo Ancelotti lo sa. Così si dice soddisfatto l'allenatore di Reggiolo dopo il k.o. all'Hard Rock Stadium di Miami contro il Barcellona e, tramite Twitter, commenta così la partita: "La squadra ha mostrato carattere, personalità e qualità di gioco contro il Barcellona... Grazie mille ai nostri tifosi di Miami".

The team showed character, personality and quality of play against Barcelona ... Many thanks to our Miami Fans. 🇺🇸 #NapoliUSTour

