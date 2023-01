FOTO - Brutto infortunio per Ounas in Lille-Troyes: l'ex Napoli esce in barella

"L'algerino, che ha assistito con le stampelle alla fine del match, ha poi scritto sui propri social: "Grazie a tutti per i vostri messaggi".

Gara a senso unico al Pierre-Mauroy: il Lille di Paulo Fonseca travolge il Troyes nel lunch match del diciannovesimo turno di Ligue 1. A decidere la sfida, terminata 5-1 in favore dell'OL, sono state le reti di Bayo, David (autori entrambi di una doppietta) e Virginius. Di Balde, invece, il gol della bandiera degli ospiti. I Dogues, ora sesti in classifica, hanno perso per infortunio Adam Ounas. L'ex esterno del Napoli è uscito in barella nel primo tempo dopo un brutto scontro di gioco con il portiere Mateusz Lis. L'algerino, che ha assistito con le stampelle alla fine del match, ha poi scritto sui propri social: "Grazie a tutti per i vostri messaggi". L'infortunio alla gamba per l'ex azzurro sembra serio. Di seguito le immagini postate dallo stesso calciatore su Instagram.