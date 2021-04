FOTO - Buffon ironizza per una palla spazzata col Napoli: "Costruzione dal basso Buffon edition"

Anche Gianluigi Buffon partecipa al dibattito sulla costruzione dal basso. Chiamato in causa più di una volta dai compagni nella vittoria della Juventus sul Napoli di ieri, e spesso criticato nel corso della sua carriera per una gestione del pallone con i piedi non proprio da portiere moderno, l’estremo difensore bianconero ha twittato una foto che lo vede impegnato sostanzialmente a lanciare lungo. “Costruzione dal basso. Buffon edition”, la didascalia.

Costruzione dal basso.

Buffon edition 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/vGyu4mnm9d — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) April 8, 2021