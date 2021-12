FOTO - "Camorra... No, grazie!", lo striscione a Grosseto contro la nuova proprietà

L'arrivo di Nicola Di Matteo alla presidenza del Grosseto non è andata giù a buona parte della piazza maremmana, che ha già contestato quello che a breve sarà il nuovo numero uno del Grifo. Come riferisce infatti grossetosport.com, nella giornata di ieri, al campo sussidiario Nilo Palazzoli, è apparso lo striscione "Camorra... No, grazie", in riferimento alla frase "La camorra è una scelta di vita" che Di Matteo pronunciò da Ad del Teramo.

Lo striscione contro il gruppo acquirente è comparso fuori dal Palazzoli durante S. Stefano... https://www.grossetosport.com/2021/12/27/cessione-us-grosseto-camorra-no-grazie/ Pubblicato da Grosseto Sport su Domenica 26 dicembre 2021