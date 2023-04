FOTO - Cori razzisti Juve, Lukaku rompe il silenzio e Nainggolan risponde: "Cosa ti aspettavi lì..."

Romelu Lukaku ha rotto il silenzio dopo i cori razzisti subiti a Torino, contro la Juventus, in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia

Romelu Lukaku ha rotto il silenzio dopo i cori razzisti subiti a Torino, contro la Juventus, in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia: "La storia si ripete. L'ho superato nel 2019... e ancora nel 2023... Spero che la Lega prenda dei provvedimenti concreti questa volta perché tutti dovrebbero gioire per questo bellissimo sport. Grazie a tutti per i messaggi di sostegno. F*ck racism", scrive su Instagram. Tra i commenti al post spicca quello di Radja Nainggolan, suo vecchio compagno di nazionale: "Cosa ti aspettavi là...".