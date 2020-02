FOTO - "Direzione Milano!", Lozano e Llorente sorridenti sull'aereo in partenza

Domani il Napoli di Gattuso sarà di scena al San Paolo dove si giocherà la semifinale di Coppa Italia tra Napoli ed Inter. La squadra azzurra è in partenza verso Milano, come mostra la foto pubblicata sui social dalla Ssc Napoli che riprende due sorridenti Lozano e Llorente sull'aereo che porterà gli azzurri in Lombardia.