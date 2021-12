FOTO - "Elmas ritorna Elmas", il macedone e Mertens cambiano look

Taglio di capelli per alcuni azzurri in vista della gara di domani contro l'Atalanta. In particolare Dries Mertens e Eljif Elmas hanno deciso di cambiare look, col macedone che ha tagliato la lunga chioma. "Elmas ritorna Elmas", scrive su Instagram Carmine Aliperta, parrucchiere che cura l'immagine dei calciatori del Napoli, postando la foto insieme ai due azzurri. Di seguito le immagini.