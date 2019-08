FOTO - Elmas si gode Marechiaro, cena in compagnia di Hysaj, Mario Rui e Maksimovic

Momenti di relax estivo per i giocatori del Napoli, quando ormai manca poco all'inizio del campionato. Tra questo c'è anche Elif Elmas, neo azzurro che sta sempre più assaporando le sfumatura di Napoli, dalle bellezze naturali al cibo. E cosi il giocatore macedone ha pubblicato una foto su Instagram che lo ritrae in noto ristorante di Marechiaro, in compagnia di Hysaj, Mario Rui e Maksimovic.