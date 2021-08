FOTO - Fabian: "Lozano ed io siamo pronti per domenica, e voi?"

Cresce l'attesa per l'esordio di domenica del Napoli in campionato contro il Venezia. Gli azzurri oggi hanno svolto la seduta pomeridiana dell'allenamento al Maradona. Anche questo pomeriggio Hirving Lozano si è allenato col gruppo e si propone per la convocazione contro i lagunari, così come Fabian Ruiz fa trapelare con un post sui social. Il centrocampista del Napoli, infatti, pubblica una foto insieme al messicano e scrive: "Lozano ed io siamo pronti per domenica, e voi?"

🤜🤛 @HirvingLozano70 ed io siamo pronti per domenica, e voi?



Napoli vs Venezia pic.twitter.com/tCqa1IRkft — Fabián Ruiz (@FabianRP52) August 18, 2021