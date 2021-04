FOTO - Festa di compleanno speciale per Fabian: "Il regalo sono i tre punti"

E' il giorno del compleanno di Fabian Ruiz. Quale modo migliore che una vittoria per festeggiarlo, oggi contro il Crotone. Il centrocampista spagnolo ha proseguito poi con una festa personale e personalizzata, di cui vi proponiamo lo scatto postato su Instagram. "Per festeggiare i 25 anni mi son messo il mio vestito migliore 😂 Dovrei metterlo più spesso? 🤪 Grazie mille a tutti per gli auguri, mi fa molto piacere ricevere i vostri messaggi E poi... il primo regalo è per tutti, squadra e tifosi: tre punti in più", il commento dell'ex Real Betis.