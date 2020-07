FOTO - Follia in Polonia: ultras del Lech Poznan motivano i giocatori con una coreografia di Escobar

Fumogeni, nessun distanziamento nonostante le regole in vigore e una coreografia che fa e farà molto discutere. Il derby tra Lech Poznan e Legia Varsavia di sabato scorso sarà ricordato soprattutto per la coreografia raffigurante Pablo Escobar esposta dai tifosi di casa, che volevano far capire l'importanza della partita con un messaggio piuttosto forte: "Palla o piombo". Una questione di vita o di morte, in pratica: alla fine il Lech ha vinto 2-1, ma le polemiche non si sono placate.

Los ultras del Lech Poznan hicieron ver a sus jugadores que se trataba de un partido a vida o muerte: "Pelota o plomo", rezaba el tifo con la cara de Pablo Escobar https://t.co/IhcwYMpw9d — laSexta|Deportes (@DeporteslaSexta) July 6, 2020