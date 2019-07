FOTO - Ghoulam felice dopo Dimaro: "Abbiamo lavorato bene, grazie all'affetto dei tifosi!"

Tempo di bilanci post ritiro in casa Napoli, con gli azzurri che hanno ormai lasciato Dimaro per raggiungere Edimburgo in vista dell'amichevole al Liverpool. Su Instagram Faouzi Ghoulam ha voluto raccogliere alcune sue considerazioni sulle settimane passate in Trentino: "Abbiamo lavorato tanto e bene. È stato un ritiro bello perché dal primo all’ultimo giorno abbiamo sentito l’affetto dei tifosi napoletani arrivati da... ovunque: grazie a tutti loro! E grazie alle tante persone che - lavorando sempre col sorriso - ci hanno permesso di preparare al meglio la nuova stagione".