FOTO - Giovinco torna al Toronto, ma solo per allenarsi: sorpresa in America

Sebastiano Giovinco è tornato in America, al Toronto, ma solo per allenarsi coi suoi vecchi compagni. L'italiano, al momento svincolato, in attesa di squadra è tornato in Canada e si sta allenando in vista della ripresa del campionato con l'esordio per la nuova squadra di Insigne previsto per fine febbraio. Ecco la foto:

Sebastian Giovinco has joined the club for preseason training camp pic.twitter.com/SLbNfGxm3e — Toronto FC (@TorontoFC) January 27, 2022