FOTO - Gli juventini ammettono: "Gattuso ha meritato la Coppa! Ha distrutto Sarri!"

"Rispetto per Gattuso ha meritato la Coppa", "Ha distrutto Sarri su tutti i punti di vista" e ancora "Grande uomo anche se ci hai battuto". Questi sono solo alcuni tra i tantissimi commenti dei tifosi della Juventus sui social network, in particolare su Instagram, nella pagina 'Fedebianconera' dopo la sconfitta della Juventus contro il Napoli nella finale andata in scena all'Olimpico. Chiara ammissione da parte dei tifosi che non hanno risparmiato critiche al tecnico Maurizio Sarri, finito poi nelle tendenze anche su twitter col solito #SarriOut, divenuto già celebre al Chelsea nel momento di difficoltà quando sembrava vicino all'esonero. Nel day-after del match è finito in tendenza persino Allegri, ex tecnico dei bianconeri, e già divenuto un rimpianto per una parte della tifoseria bianconera.