FOTO - "Grazie mille Georgia", i tifosi azzurri ringraziano quelli georgiani arrivati a Napoli

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it I tifosi georgiani sono ormai di casa a Napoli, in tanti sono arrivati in città dalla Georgia per assistere alle gesta del loro idolo Khvicha Kvaratskhelia nella sfida contro la Juventus al Maradona. Come sempre, grande l'accoglienza dei tifosi azzurri, che davanti all'albergo sul lungomare dove alloggiavano i georgiani hanno esposto lo striscione: "Grazie mille Georgia". Di seguito le immagini pubblicate su Twitter dal giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia.