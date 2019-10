FOTO - Il Napoli annuncia la ripresa della preparazione: "I ragazzi sono tornati in campo"

Sono ripresi i lavori a Castel Volturno per la squadra di Carlo Ancelotti in vista dell'impegno di campionato valevole per l'ottavo turno di campionato contro il Verona. Il tecnico emiliano dovrà fare a meno di dodici azzurri convocati con le rispettive nazionali. L'account ufficiale del Napoli su Twitter ha postato un'immagine che ritrae gli azzurri impegnati nella seduta d'allenamento pomeridiana. Questo il contenuto del tweet: "I ragazzi sono tornati in campo".

I ragazzi sono tornati in campo ️

#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/D45tcQMYiF — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 9 ottobre 2019