© foto di www.imagephotoagency.it

Kim MInjae, autore del primo gol in Serie A che chiude il match vinto 4-0 al Maradona, dedica la sua prima rete in azzurra a sua moglie Ahn. Il difensore del Napoli ha postato una storia Instagram con una sua foto, scrivendo: "Il primo gol per mia moglie".