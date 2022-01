FOTO - Il Toronto mostra il momento della firma di Insigne: "Storico"

Lorenzo Insigne sarà un nuovo calciatore del Toronto FC a partire dal prossimo 1° luglio. Poco fa è arrivato l'annuncio ufficiale, poi il club canadese ha mostrato anche l'attimo in cui, in quel di Roma, l'attuale capitano del Napoli ha firmato il contratto che lo legherà al sodalizio per quattro anni. "Un momento storico", ha scritto la società.