FOTO - Insigne celebra l’approdo in Champions con l’urlo… che non vivrà più

Il Napoli si è aritmeticamente qualificato per la prossima Champions League e ha celebrato il traguardo sui social, pubblicando un video del celebre urlo Champions del San Paolo, oggi Maradona. Lorenzo Insigne, che in quelle immagini c'è, da capitano ovviamente, ha repostato il tutto sul suo account Instagram. Nonostante quell'urlo Champions, lui, non lo rivivrà più. Almeno non più da calciatore, ma da tifoso.