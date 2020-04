FOTO - Insigne e lo scatto social dedicato a medici ed infermieri: "Grazie eroi!"

Sono tanti i medici, infermieri ed operatori socio sanitari impegnati contro l'emergenza Coronavirus. Molti di questi hanno sfruttato le tute bianche in modi simpatici, anche per stemperare la tensione all'interno degli ospedali. Uno di questi, come mostra uno scatto pubblicato sui social, ha deciso di scrivere sul retro della tuta il nome di Insigne ed il numero 24, di fatto mimando la maglia del capitano del Napoli. Lo stesso Insigne, attraverso Instagram, ha sfruttato lo scatto per ringraziare tutti i protagonisti della sanità italiana: "Grazie eroi per tutto quello che state facendo!".