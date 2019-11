FOTO - Insigne, l'abbraccio ai napoletani Immobile e Izzo dopo il gol: "I miei fratelli"

Tra napoletani il legame è più forte, questo è ovvio e accade anche in Nazionale. Così, dopo la rete del 2-0 contro la Bosnia, Lorenzo Insigne è corso verso la panchina per abbracciare Armando Izzo, di Scampia, e Ciro Immobile, di Torre Annunziata. I suoi "fratelli", come scrive il capitano del Napoli nel suo post su Instagram.