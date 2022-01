FOTO - Insigne, su Instagram la foto per Juve-Napoli ed il tag a Pisacane

Domani alle 20.45 è prevista la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli. La Lega Serie A ha deciso di non rinviare le partite in programma nel prossimo turno - nonostante i tanti positivi - affidando il compito di bloccare le squadre alle ASL. Lorenzo Insigne, che in estate saluterà il Napoli e andrà al Toronto, attraverso una story su Instagram ha postato uno scatto in vista della sfida di domani contro i bianconeri e ha taggato il suo procuratore Vincenzo Pisacane. Di seguito la foto.